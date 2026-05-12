Терапевт ответил, сколько таблеток можно пить одновременно

Россиянам рассказали, сколько таблеток можно пить одновременно
Нельзя точно сказать, сколько таблеток можно принять за один раз, так как главную роль здесь играет совместимость принимаемых веществ. Так, если сначала выпить одно лекарство, а через полчаса другое, они могут встретиться и повлиять на усвоение друг друга.
Одновременный прием препаратов — это также прием с интервалом менее одного часа. При раздельном приеме проходит более двух часов. Во втором случае с большой вероятностью можно говорить, что одно лекарство не вступило в реакцию с другим, пояснила в беседе с aif.ru врач-терапевт Ольга Султанова.
При этом есть сочетания препаратов, приводящие к серьезным и иногда опасным последствиям, предупредила эксперт. Так, нестероидные противовоспалительные препараты и антикоагулянты повышают риск внутренних кровотечений, парацетамол и алкоголь или другие препараты с содержанием парацетамола ведут к токсическому поражению печени, железо и кальций или цинк грозят падением способности всасывания железа, а Л-тироксин и эутирокс с кальцием и железом снижают всасывание гормонов.
Одна из самых опасных комбинаций — антикоагулянты (например, варфарин) и НПВС (ибупрофен, диклофенак). Она повышает риск язв и кровотечений, предупредил доктор медицинских наук, профессор Алик Каландари.
На то, где и как быстро растворится препарат, влияет форма выпуска, добавил собеседник издания.
«Обычные таблетки и капсулы могут растворяться в желудке или в кишечнике. Предсказать их совместное поведение сложнее. Таблетки с оболочкой пролонгированного действия нельзя измельчать или делить, так как это нарушит защитную или временную оболочку, и лекарство либо не подействует, либо может резко повысить концентрацию в крови», — сказал Каландари.
Султанова не советует пить все препараты горстью натощак. По ее словам, лучше отдать предпочтение наиважнейшим (к примеру, гормонам). О схеме приема стоит посоветоваться с врачом.