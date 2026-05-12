Мужчин с эректильной дисфункцией предупредили о риске двух заболеваний

Уролог Родольфо Фаваретто заявил, что у мужчин с эректильной дисфункцией повышается риск развития двух смертельных заболеваний. Такое предупреждение он сделал в разговоре с изданием Metropoles.

«Эрекция напрямую зависит от хорошего кровотока. Кровеносные сосуды в мужском половом органе тоньше, чем в сердце, поэтому часто сначала появляется эректильная дисфункция, а только спустя годы возникают более серьезные проблемы, такие как инфаркт или инсульт», — пояснил Фаваретто.

По его словам, многие мужчины самостоятельно лечат проблемы с потенцией с помощью медикаментов, но они не пытаются выяснить причину эректильной дисфункции. Зачастую ее списывают на стресс или усталость, но это может быть сигнал о помощи со стороны организма.

«Регулярная физическая активность, сбалансированное питание, контроль веса, снижение потребления алкоголя и отказ от курения помогут улучшить как здоровье сердечно-сосудистой системы, так и сексуальную функцию», — добавил доктор.

