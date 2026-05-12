Названы болезни, которые могут быть вызваны депрессией

Запущенная депрессия может влиять на развитие различных видов заболеваний. Она может вызвать аллергию, мигрень или проблемы с желудком. Об этом рассказала психолог Юлия Белкина.

© Вечерняя Москва

«Самая большая опасность истощения не в том, что вы долго чувствуете себя плохо. А в том, что в момент проживания этого состояния вы не можете знать о последствиях. Они приходят позже, часто в виде хронических болезней. Аллергии, проблемы с желудочно-кишечным трактом, дерматологические проблемы, любые хронические виды мигреней, сосудистых заболеваний, кардиозаболеваний», — отметила эксперт.

Помимо этого, у пациентов с тяжелой формой депрессии могут развиться аутоиммунные заболевания. По словам Белкиной, подобные болезни возникают после сильного стрессового периода, передает «Радио 1».

Психолог подчеркнула, что соблюдение здорового образа жизни — один из главных шагов для предотвращения психологических заболеваний. Однако, по мнению эксперта, наибольшую роль для каждого человека играет закрытие личных психологических конфликтов.

При ОКР (обсессивно-компульсивном расстройстве) человек придумывает ритуалы, которые позволяют ему снизить уровень тревожности и чувствовать себя лучше. Можно ли справиться с приступами самостоятельно, рассказал психиатр, психотерапевт Алексей Вилков в беседе с «Вечерней Москвой».