Синдром воскресной ломоты: что это такое и как с ним бороться

«Синдром воскресной ломоты» — особое явление, когда всю неделю человек чувствует себя бодро, а в выходные сталкивается с проявлениями болезни: слабостью, ломотой в теле, температурой и насморком. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, почему это происходит и что делать, если человек жертвует своим отдыхом из-за недомоганий.

По словам врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, «синдром воскресной ломоты» — не выдумка, он действительно существует.

«Когда человек активно работает и параллельно с этим болеет, его организм активирует все доступные ресурсы, чтобы пережить рабочие будни, выполнить все задачи и оттянуть период болезни. Это происходит за счет усиленной работы головного мозга и вегетативной системы, а также чрезмерной выработки гормонов стресса, которые стимулируют организм блокировать недомогания. Но затем в выходные нервная система успокаивается, поэтому признаки болезни могут проявиться», — пояснил специалист.

Также с внезапной болезнью в выходные человек может столкнуться, если его работа не приносит ему удовлетворения, рассказал психотерапевт.

«Когда человек не получает положительных эмоций и удовлетворения от того, чем занимается, организм может сопротивляться началу рабочей недели. Это может происходить как осознанно, так и неосознанно. В этом случае нужно проанализировать свое отношение к работе и разобраться, почему она вызывает такие эмоции», — порекомендовал Вилков.

Среди возможных причин возможной неудовлетворенности психиатр выделил:

оплату труда;отношения с коллективом;большое количество задач;время на дорогу до работы.

«Если признаки болезни по выходным связаны с этими причинами, то человеку необходимо заняться поиском новой должности. А до этого момента следует изменить свое отношение к тому, что происходит на работе: оптимизировать задачи, меньше переживать, больше отдыхать. В свободное время лучше акцентировать внимание на отдыхе: уехать на природу или заняться любимыми хобби, чтобы не вспоминать о коллегах и рабочих проблемах», — посоветовал Вилков.

