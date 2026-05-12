Эксперт объяснил, почему нельзя обрабатывать раны народными средствами

Врач скорой помощи Светлана Гузь объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», почему нельзя обрабатывать раны народными средствами. При порезах и травмах опасно прикладывать к месту повреждения мох, листья, землю или другие подручные материалы. Они легко становятся источником бактерий и могут привести к тяжёлому инфицированию.

«Подорожник, мёд, зола, моча, глина и другие «проверенные годами» средства не заменяют нормальную обработку раны и могут занести инфекцию. Даже если под рукой нет аптечки, лучше тщательно промыть рану водой и закрыть её чистой салфеткой, чем экспериментировать с сомнительными компрессами», — сказала эксперт.

Спирт и другие агрессивные растворы нередко только усугубляют ситуацию, так как повреждают живые ткани. Их стоит использовать, если под рукой больше совсем ничего нет.