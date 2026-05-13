Врачи спасли девочку, которая проглотила пирсинг

Во Владивостоке девочка проглотила металлический гвоздик от пирсинга. Врачам удалось извлечь деталь украшения путем эндоскопической операции, сообщает aif.ru.

Операцию провели в эндоскопическом отделении Краевой детской клинической больницы № 1. По словам 15-летней девочки, украшение просто раскрутилось у нее во рту. Когда деталь не вышла естественным путем, она забеспокоилась и обратилась в приемное отделение детской больницы.

С помощью рентгена сантиметровую деталь обнаружили в кишечнике. Заведующий эндоскопическим отделением больницы № 1 Алексей Ткачук провел операцию и успешно извлек предмет, не допустив появления воспаления.

По словам Алексея, врачи регулярно извлекают предметы из организмов детей: камешки, канцелярские гвозди, батарейки, монеты и многое другое. Они попадают в дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт и даже в прямую кишку.

С начала года было проведено более 70 эндоскопических манипуляций по извлечению инородных предметов, а самих фактов обращений было в разы больше, сообщил Алексей Ткачук. При проглатывании круглых предметов с ровными краями еще есть шанс, что они выйдут естественным путем и операция не потребуется.

Самыми опасными предметами при проглатывании являются магниты и батарейки. Первые практически "склеивают" кишечник изнутри, а батарейки, разрушаясь под действием пищеварительного сока, буквально прожигают стенку пищевода.

"Ожог слизистой они могут вызвать уже через несколько часов после попадания в организм", - поясняет Алексей Ткачук.

Врач призывает родителей быть более внимательными к своим детям и своевременно обращаться в больницу. Извлечение предметов из дыхательных путей возможно только медицинским путем.