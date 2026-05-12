Как вести себя родным, у которых близкие страдают от анорексии и булимии

Родным, заподозрившим у близкого человека расстройство пищевого поведения, например, анорексию или булимию, следует быть очень аккуратными в общении с ним. На это обращает внимание в интервью "РГ" психиатр из ДНР, руководитель клиники расстройств пищевого поведения в Макеевке Алина Древс.

© РИА Новости

«Прежде всего не нужно давить: "Что ты выдумываешь, зачем тебе диета? Ты нормально выглядишь". Это не поможет, наоборот, может быть воспринято как негатив, непонимание, и человек закроется. Поступающие к нам пациенты часто уверены, что их не понимают дома. А когда близкие говорят: "Куда тебе еще худеть, ты и так — кожа да кости", это обижает и оскорбляет. Общаться нужно аккуратно, стараясь не навязать свое мнение, а понять причину происходящего. Почему возникло нарушение пищевого поведения? Может, это результат травли в школе или чьей-то неудачной шутки. А может быть, человеку что-то не нравится в его внешности. Или он просто хочет попробовать новую модную диету или веганство. Не нужно требовать, чтобы он ел то, что едят остальные. Лучше разобраться, в чем он хочет себя ограничить и почему. Если ситуация сложная, конечно, требуется консультация специалиста», — подчеркивает Алина Древс.

При этом она отмечает еще один важный момент. Во многих семьях детей с раннего возраста приучают к фастфуду, сладким газировкам, жирной пище. Но неправильное питание может привести к гормональному сбою, ожирению и насмешкам со стороны сверстников. А отсюда недалеко и до нарушений пищевого поведения.

Полное интервью и тест для определения склонности к расстройству пищевого поведения скоро будут опубликованы на сайте.

Необходимо проконсультироваться со специалистом.