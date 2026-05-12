Доктора рассказали о чудесном самоизлечении пациентки в Красноярске

Специалисты Красноярской краевой клинической больницы рассказали о редчайшем, по их определению, случае в медицинской практике: организм пациентки, которой грозил мощный сепсис, едва ли не чудесным образом сам справился с напастью.

Эту историю в клинике назвали достойной медицинского детектива. В то же время она доказывает, что организм человека порой умнее учебников.

В кратком пересказе, без обилия медицинских терминов, предыстория выглядит так. У женщины, которой удалили желчный пузырь, возникло тяжелое осложнение - повреждение протоков. На одном из этапов лечения хирурги подшили участок тонкой кишки к поврежденному протоку. Во время операции они обнаружили очередную патологию, а в желчи пациентки анализы показали наличие опасной бактерии. Назначили антибиотики.

Сформировалось очень редкое состояние - сообщение между желчными протоками и венами печени. Оно опасно септическим шоком: желчь с бактериями могла напрямую попасть в кровоток.

"Но чудо: у пациентки не было ни температуры, ни кровотечений, ни острого состояния. Анализ крови был стерилен", - рассказали в клинике.

Оказалось, что желчь полностью выходила из организма наружу через образовавшийся свищ, который через 10 суток закрылся сам собой.

По словам врачей, это исключительная редкость.