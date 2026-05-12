Кардиолог назвал восемь признаков, что болит именно сердце
Боль в груди не всегда означает проблемы с сердцем. Её причинами могут быть гастрит, остеохондроз, межрёберная невралгия и даже диафрагмальная грыжа. Но существуют признаки, чётко указывающие на то, что требуется экстренная помощь. О них в беседе с aif.ru рассказал врач-кардиолог Абдурафи Хошимов.
По словам кардиолога, на патологию именно сердца указывают ощущения, которые:
- локализуются за грудиной, отдают в левое плечо, челюсть, спину или верхнюю часть живота (иногда с рвотой);
- возникают во время или после физической нагрузки либо стресса;
- имеют острый, колющий, жгучий, режущий или давящий характер;
- сопровождаются тревогой, страхом смерти, одышкой и головокружением;
- не ослабевают при смене положения тела;
- сопровождаются сбоями сердечного ритма или скачками давления;
- длятся от нескольких минут до нескольких часов (в отличие от невралгии, которая не проходит днями);
- купируются нитроглицерином или нитроспреем.
«При таких симптомах ждать нельзя, нужно сразу же вызывать скорую медицинскую помощь», — подчеркнул Хошимов.
Врач также предупредил, что существуют безболевые формы инфаркта, но типичная картина встречается чаще.