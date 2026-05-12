Кардиолог назвал восемь признаков, что болит именно сердце

Боль в груди не всегда означает проблемы с сердцем. Её причинами могут быть гастрит, остеохондроз, межрёберная невралгия и даже диафрагмальная грыжа. Но существуют признаки, чётко указывающие на то, что требуется экстренная помощь. О них в беседе с aif.ru рассказал врач-кардиолог Абдурафи Хошимов.

По словам кардиолога, на патологию именно сердца указывают ощущения, которые:

локализуются за грудиной, отдают в левое плечо, челюсть, спину или верхнюю часть живота (иногда с рвотой);

возникают во время или после физической нагрузки либо стресса;

имеют острый, колющий, жгучий, режущий или давящий характер;

сопровождаются тревогой, страхом смерти, одышкой и головокружением;

не ослабевают при смене положения тела;

сопровождаются сбоями сердечного ритма или скачками давления;

длятся от нескольких минут до нескольких часов (в отличие от невралгии, которая не проходит днями);

купируются нитроглицерином или нитроспреем.

«При таких симптомах ждать нельзя, нужно сразу же вызывать скорую медицинскую помощь», — подчеркнул Хошимов.

Врач также предупредил, что существуют безболевые формы инфаркта, но типичная картина встречается чаще.