«Санитарный щит»: как в РФ контролируют ситуацию с хантавирусом

Нет необходимости вводить общенациональный карантин в России из-за вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике. Все вирусы, которые могут попасть на территорию страны, тщательно отслеживаются, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

Напомним, что из 147 человек (88 пассажиров и 59 членов экипажа), находившихся на борту лайнера MV Hondius, хантавирус был обнаружен у девяти, трое из них скончались. При этом часть пассажиров покинула судно до объявления карантина, не зная, что они могут быть больны, и разъехалась в разные страны.

По словам вирусолога Елены Малинниковой, пока нет данных о том, что вариант хантавируса, который был обнаружен у пассажиров круизного лайнера, проник в Россию. При том, что в стране работает система «Санитарный щит», которая четко фиксирует любой вирус.

«Существуют и тест-системы, которые позволят его выявить. Поэтому мы сегодня говорим только о том, что мы должны этот хантавирус контролировать», — пояснила эксперт.

Вирусолог отметила, что нет необходимости вводить карантин в России, он может быть «наложен только в отношении людей, которые приезжают из тех регионов, где хантавирус уже зафиксирован».

«Их могут положить в больницу, если обнаружат признаки заболевания. При этом условии возможны карантинные меры, а общий карантин по всей стране — нет», — уточнила Малинникова.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что на лайнере в Атлантике был зафиксирован вирус Андес (одна из наиболее опасных разновидностей хантавируса), он подтвержден анализами институтов в ЮАР и Швейцарии.