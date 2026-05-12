Что такое мононуклеоз и чем он опасен

Британка Молли Лок заразилась инфекционным мононуклеозом и изменилась до неузнаваемости. Этот недуг также называют «болезнью поцелуев». Сначала у 18-летней девушки появились симптомы, похожие на грипп или ангину: кашель, боль в горле и рвота. А позже началась аллергическая реакция, ее лицо опухло до такой степени, что родственники и друзья перестали ее узнавать. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, что известно об этом заболевании и чем оно опасно.

Что такое инфекционный мононуклеоз

Инфекционный мононуклеоз — это вирусное заболевание, которое по некоторым симптомам напоминает бактериальную ангину. Его вызывает вирус Эпштейна-Барр (EBV), которым заражены около 95 процентов взрослых людей в мире.

«Источником инфекции выступает больной человек или вирусоноситель (бессимптомный носитель инфекции — прим."ВМ"). Основной путь передачи — через слюну, поэтому мононуклеоз часто называют "болезнью поцелуев". Заражение возможно при использовании общей посуды, зубных щеток и других предметов, на которых может оставаться слюна», — рассказала специалист.

Врач отметила, что чаще всего инфекционным мононуклеозом болеют именно молодые люди:

«Это заболевание нередко встречается в местах скопления людей, например в студенческих общежитиях, детских лагерях, интернатах, поэтому его еще называют "болезнью студентов"».

Симптомы и течение болезни

Специалист объяснила, что начало заболевания похоже на грипп или простуду. Для него характерны такие симптомы, как:

повышение температуры;

слабость;

головная боль;

боли в мышцах;

боль в горле и налет на миндалинах;

увеличение лимфатических узлов в разных областях;

увеличение печени и селезенки.

«В анализах крови появляются атипичные мононуклеары — особые клетки, характерные именно для этого заболевания. Диагноз подтверждается лабораторными методами, которые диагностируют вирус Эпштейна-Барр в организме», — добавила Чернышова.

Лечение

Поскольку заболевание вирусное, антибиотики неэффективны, сообщила доктор. Лечение симптоматическое:

постельный режим;

обильное питье;

жаропонижающие и обезболивающие средства при необходимости.

«Обычно выздоровление наступает в течение месяца, но изменения в анализах крови могут сохраняться еще в течение несколько месяцев. После перенесенного заболевания человек может остаться вирусоносителем и выделять вирус, заражая окружающих», — предупредила собеседница «ВМ».

Профилактика

важно пользоваться индивидуальной посудой и средствами гигиены, например зубными щетками;

необходимо тщательно мыть и обрабатывать посуду кипятком;

при выявлении заболевания в семье — выделить больному отдельную посуду и по возможности изолировать его.

Последствия и важные рекомендации

Осложнения встречаются редко, обычно при тяжелом течении или ослабленном иммунитете. В большинстве случаев заболевание проходит без последствий, заверила терапевт.

«Самое главное — не заниматься самолечением. Симптомы инфекционного мононуклеоза легко спутать с ангиной. Многие самостоятельно назначают себе прием антибиотиков, но при вирусной инфекции они бесполезны и могут навредить. Только врач может поставить правильный диагноз и назначить лечение», — заключила Чернышова.

