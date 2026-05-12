Британка заразилась «болезнью поцелуев» и изменилась до неузнаваемости

18-летняя британка Молли Лок заразилась инфекционным мононуклеозом, который также называют «болезнью поцелуев» и изменилась до неузнаваемости. О своей истории девушка рассказала изданию Daily Mirror.

Сначала у Молли появились симптомы, похожие на грипп или ангину: кашель, боль в горле и рвота. Однако позже у нее началась аллергическая реакция и лицо сильно опухло. По словам девушки, родственники и друзья перестали ее узнавать. В больнице врачи диагностировали инфекционный мононуклеоз.

«Мое лицо раздулось, как у рыбы-фугу. Я даже не могла смотреть на себя в зеркало», — призналась Лок.

Она провела в больнице пять дней, а затем еще три недели соблюдала постельный режим из-за сильной усталости и слабости.

Британка призналась, что до того, как заболела, не подозревала о существовании этой болезни. Теперь она хочет рассказать о ней другим людям, чтобы они были осторожными и не откладывали визит к врачам при появлении симптомов.

