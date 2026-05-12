В Нидерландах медработники допустили нарушения в работе с хантавирусом

Двенадцать сотрудников медицинского центра Университета Радбауд в городе Неймеген (провинция Гелдерланд) в Нидерландах помещены на шестинедельный карантин из-за нарушения мер безопасности при контакте с пациентом, зараженным хантавирусом. Об этом сообщил портал Hart van Nederland.

По его информации, в больнице признали, что при лечении пациента не были полностью соблюдены действующие протоколы безопасности.

"Несмотря на то, что вероятность заражения крайне мала, соблюдение мер безопасности крайне важно для всех вовлеченных в процесс лечения. Мы сожалеем, что это произошло в нашем университетском медцентре", - заявила журналистам председатель правления клиники Бертин Лахёйс.

Как уточняет портал, взятая для анализа кровь пациента "из-за характера вируса" должна была обрабатываться по более строгой процедуре. Кроме того, в больнице сообщили, что утилизация биоматериалов пациента проводилась "не в соответствии с актуальными международными предписаниями".

7 мая медицинский центр Университета Радбауд сообщил, что тест на хантавирус у одного из эвакуированных с лайнера MV Hondius пациентов дал положительный результат. Пациент был проинформирован об этом, он проходит соответствующее лечение в одном из отделений больницы.

Вечером 11 мая лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, отплыл из порта Тенерифе на Канарских островах в Нидерланды. Всего на судне хантавирус был выявлен у восьми человек. Трое пассажиров умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции пассажирам было предписано оставаться в каютах, однако инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев.

В апреле лайнер под флагом Нидерландов вышел из города Ушуайя (Аргентина) и направился в конечный пункт круиза - на Канарские острова. На его борту находились около 150 человек, в основном граждане Великобритании, Испании, Нидерландов и США.