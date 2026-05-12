В России растет популярность онкострахования

В первом квартале 2026 года российские страховые компании зафиксировали существенный рост спроса на полисы страхования от онкологических заболеваний. По оценкам экспертов, годовой прирост числа таких договоров мог составить 15–25%, а стоимость программ для физических лиц начинается от 4 тысяч рублей в год. Рост интереса связывают с маркетинговой активностью страховщиков, удорожанием лечения и стремлением людей обеспечить себе финансовую защиту.

По итогам первого квартала 2026 года ведущие российские страховые компании сообщили о значительном увеличении числа заключённых договоров онкострахования. Согласно данным, собранным в опросе «Ъ», в СОГАЗе количество полисов выросло на 123% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в «АльфаСтраховании» – на 14%, в «Росгосстрахе» – на 20%, в «Ренессанс страховании» – на 19%. В «СберСтраховании» отметили рост на 60%, до более чем 13 тысяч полисов. В «Ингосстрахе» сообщили, что за первые четыре месяца 2026 года число застрахованных по спецпрограммам уже достигло почти половины от показателя за весь 2025 год. В «РЕСО-Гарантии» прирост составил 30%. Финансовый эксперт Андрей Бархота оценивает общий годовой рост рынка в 15–25%, до 120–180 тысяч полисов.

Аналитики связывают всплеск спроса с несколькими факторами. Во-первых, страховщики активизировали маркетинговые усилия и начали активно продвигать продукты через агентские сети и банковские каналы. Во-вторых, на фоне медицинской инфляции и роста стоимости современных таргетных препаратов граждане всё чаще рассматривают полис за несколько тысяч рублей как надёжную финансовую защиту. В-третьих, люди всё чаще сталкиваются с примерами дорогостоящего лечения среди знакомых, что повышает осознанность в вопросах здоровья. Также эксперты отмечают, что неравномерная доступность медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования подталкивает граждан к поиску дополнительных вариантов защиты.

Онкострахование приобретают как физические лица, так и корпоративные клиенты. Чаще всего такие полисы оформляют люди в возрасте 36–45 лет – как для себя, так и для членов семьи. Компании всё чаще включают онкострахование в пакеты добровольного медицинского страхования для сотрудников, особенно в промышленном секторе.

Стоимость программ для граждан в возрасте 18–59 лет начинается от 4 тысяч рублей в год, корпоративные тарифы – от 3 тысяч рублей на сотрудника. Итоговая цена зависит от наполнения программы, лимитов покрытия и страны, где может быть организовано лечение.

Базовое покрытие предусматривает финансовую защиту на случай выявления злокачественного новообразования, требующего организации и оплаты медицинской помощи. Страховым случаем признаётся впервые установленный в течение срока действия полиса диагноз онкологического заболевания, соответствующий определённым медицинским критериям. Стандартные лимиты выплат варьируются от 3 до 20 миллионов рублей в зависимости от выбранной программы.

Страховщики прогнозируют дальнейшее развитие сегмента. По оценкам участников рынка, объём страхования от критических заболеваний пока несопоставим с его потенциальным масштабом: ниша находится на ранней стадии формирования и обладает высоким ростовым потенциалом. Годовой объём страховых премий на рынке онкострахования оценивается в 3–3,5 миллиарда рублей, а среднегодовой прирост составляет 8–10%. Эксперты полагают, что по мере повышения финансовой грамотности и роста осознанности в вопросах здоровья спрос на такие продукты будет продолжать увеличиваться.