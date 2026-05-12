Минздрав решил изменить перечень медицинских специальностей

Министерство здравоохранения России подготовило проект приказа, который кардинально перекроит систему медицинских кадров. Ведомство предлагает добавить более десяти новых специальностей, но при этом исключить ряд привычных врачебных должностей, включая диабетологов и подростковых терапевтов.

Отечественная система здравоохранения готовится к масштабной ревизии врачебных специальностей. Согласно проекту приказа Минздрава, который оказался в распоряжении информационного агентства, с 1 сентября в России могут появиться ранее не существовавшие медицинские направления.

В обновлённый перечень хотят включить медицинскую биологию, логопедию, психологию, физику, эмбриологию, нейропсихологию, нутрициологию, а также эргореабилитацию и химическую экспертизу. Кроме того, в номенклатуру должностей добавят двух новых специалистов — врача по медицине здорового долголетия и нутрициолога, пишет РИА Новости.

Одновременно ведомство намерено избавиться от целого ряда устаревших должностей. В опалу попали врач-диабетолог, офтальмолог-протезист, педиатр городской (районный), подростковый психиатр, сексолог, сурдолог-протезист, терапевт подростковый, а также зоолог, энтомолог и фельдшер-нарколог. Чиновники посчитали перечисленные специальности неактуальными и не соответствующими современным реалиям. Вместо узких профилей функционал этих медиков будет распределён между другими, более широкими направлениями.

При этом авторы проекта предусмотрели переходный период для уже трудящихся кадров. Те доктора, которые были официально приняты на перечисленные должности до установленного срока, сохранят свои рабочие места и продолжат выполнять обязанности в прежнем режиме. Юристы отмечают, что подобные кадровые решения обычно сопровождаются длительным обсуждением с профессиональным сообществом. Однако пока документ находится лишь на стадии проекта, и в него ещё могут быть внесены правки.

Ранее врач посоветовал пить больше минералки после майских праздников, чтобы быстрее восстановиться. Кардиолог объяснил, чем вредна для сердца сидячая работа.