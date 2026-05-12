Эксперт рассказал о путях передачи хантавируса от человека к человеку

Хантавирус между людьми передается только в результате тесного контакта с носителем инфекции, заявили в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"Вирус Андес - единственный штамм, который передается между людьми. Но у него очень сложный механизм передачи. Он очень сложно распространяется", - подчеркнул глава отдела CDC Дэвид Фиттер.

По его словам, хантавирус отличается от респираторных заболеваний - ОРВИ, гриппа и COVID-19.

Заразиться можно, например, при использовании личных вещей больного - той же зубной щетки.

"Это не новый патоген. Мы знаем этот вирус и знаем, что делать", - добавил Фиттер.

По данным американского министерства здравоохранения, за период с 2013 по 2023 год в США выявили 890 человек с хантавирусом, 309 пациентов скончались.