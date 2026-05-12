Глава ВОЗ выступил против изоляции туристов на лайнере с хантавирусом

Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о тяжелой психологической обстановке на круизном лайнере MV Hondius, где была зафиксирована вспышка хантавируса. По его словам, длительное пребывание в замкнутом пространстве сказалось на ментальном состоянии путешественников.

«Очень трудно оставаться в маленьком контейнере на протяжении нескольких недель. Вы можете себе представить, как это повлияло на них с ментальной точки зрения», — заявил он, комментируя случаи нервных срывов у пассажиров.

Глава организации в интервью британскому телеканалу Sky News назвал «наилучшим вариантом» решение не держать людей в изоляции непосредственно на судне, а отправить их по домам под наблюдением врачей. Он подчеркнул, что, хотя некоторые и выражали готовность остаться на борту, такой подход был бы жестоким по отношению к людям.

«Я не считаю, что это должно рассматриваться как вариант», — резюмировал Гебрейесус.

Напомним, в конце апреля лайнер под флагом Нидерландов вышел из аргентинского порта Ушуайя, держа курс на Канарские острова. На его борту находились порядка 150 человек, в основном граждане Великобритании, США, Испании и Нидерландов. Вирус был подтвержден у восьмерых, трое инфицированных скончались. 10 мая судно прибыло в порт Тенерифе, после чего началась эвакуация пассажиров, а в районе стоянки лайнера был установлен карантин.

Хантавирусы — это группа вирусов, переносчиками которых выступают в основном грызуны. Попадая в организм человека, они в тяжелых случаях вызывают поражение легких, а также могут приводить к сердечной недостаточности и геморрагической лихорадке, что и делает заболевание особенно опасным.

