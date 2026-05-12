В России началась короткая рабочая неделя — она продлится четыре дня, с 12 по 15 мая включительно. Это следует из данных производственного календаря.

В 2026 году День Победы выпал на субботу, так что выходной был перенесен с 9 на 11 мая. Прошлая сокращенная неделя выпала на конец апреля, когда тоже было четыре рабочих дня, с 27 по 30 апреля.

Следующие длинные выходные ждут россиян в середине июня из-за выходного в честь Дня России — с 12 по 14 июня.

Ранее россиянам напомнили, что наличие праздничных дней в мае не скажется на окладах по итогам месяца, а для работающих на сдельной основе предусмотрено вознаграждение за простой из-за дополнительных выходных.