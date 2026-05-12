SHOT: энцефалитный клещ укусил пятилетнюю девочку в Тюмени

В Тюмени энцефалитный клещ укусил пятилетнюю девочку. Членистоногого нашли в ухе ребенка, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT. "Как рассказала SHOT мама пострадавшей Вероника, сразу после укуса клеща на участке дома у ее дочки началась невыносимая боль, само ухо сильно покраснело и опухло. Ребенок постоянно плакал, когда мама трогала место укуса. Малышку срочно отвезли в больницу, где врачи достали клеща, а на следующий день подтвердили, что он был энцефалитный", - сказано в посте. Известно, что сейчас девочка проходит курс лечения антибиотиками, чувствует себя хорошо. Два года назад ей сделали прививку от энцефалита, что могло помочь в быстром восстановлении, утверждает канал. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в России зафиксировали более 43 тыс. обращений в медучреждения после укусов клещей. Больше всего случаев укусов клещей зафиксировали в Челябинской области, Тверской области, Омской области, Иркутской области, Московской области, Ленинградской области, Костромской области, Самарской области, а также в Алтайском крае, Краснодарском крае, Республике Алтай и Санкт-Петербурге.