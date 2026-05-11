В Брянске хирурги спасли пенсионера от ампутации ноги

72-летний пациент поступил в Брянскую городскую больницу № 1 с жалобами на сильную боль в левой ноге. Диагноз оказался пугающим: ишемия - нарушение кровотока, которое без экстренного вмешательства приводит к отмиранию тканей, гангрене и, как следствие, ампутации или даже смерти.

Хирурги не стали медлить. Они провели сложную операцию: создали обходной путь для крови из собственной вены пациента, восстановив кровоснабжение в артериях ноги. Вмешательство прошло успешно.

Мужчина быстро пошёл на поправку. Его выписали домой, сейчас он проходит амбулаторное лечение. Благодаря профессионализму брянских врачей пенсионер избежал инвалидности и сохранил качество жизни.

Случай уже отметили в Минздраве России как пример качественной и своевременной помощи.