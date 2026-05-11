Как ИИ снизит нагрузку на медиков

Минздрав планирует использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для снижения бумажной нагрузки на медиков. Об этом заявил глава министерства Михаил Мурашко.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой обеспечить снижение документационной нагрузки в бюджетной сфере, в том числе в здравоохранении.

Одна из разработок, которая уже внедряется, позволяет быстро проанализировать электронную историю болезни и выдать те данные, которые срочно нужны врачу, медсестре или работникам приемного отделения скорой помощи, сказал Мурашко в беседе с РИА Новости.

Министр также отметил, что раньше анализ с помощью ИИ занимал полчаса, сейчас же - всего несколько секунд.