Инфекционист рассказала, как можно заразиться хантавирусом

Инфекционист Евгения Даева рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», как можно заразиться хантавирусом, в народе известным как «мышиная лихорадка». Она объяснила, что человеку вирус передаётся не через укус, а воздушно-пылевым путем.

«Хантавирусом заразиться очень непросто. Это природное очаговое заболевание, то есть оно передаётся через переносчиков. То есть от человека к человеку оно не передаётся. Соответственно, можно заразиться только при определённых обстоятельствах. Например, если экскременты больных животных попадут в питьевую воду или водоём, в котором купаются местные жители», — сказала эксперт.

При этом болезнь может проявиться как через 4 дня, так и через 7 недель после заражения. С среднем инкубационный период занимает 2−3 недели.

