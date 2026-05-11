Роспотребнадзор заблокировал ресурсы по продаже запрещенных БАД

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжает работу по блокировке интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные БАД. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано 12,4 тыс. подобных площадок», – говорится в сообщении.

Среди заблокированных – интернет-страницы, где предлагалась продукция, содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни: витамин D3 в дозировке 50 тыс. МЕ; выявлена продукция, являющаяся опасной – микродозинг красного мухомора; продукция, не прошедшая государственную регистрацию: бустер тестостерона для мужчин. Ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД.

Роспотребнадзор рекомендует приобретать БАД только у официальных поставщиков, проверять наличие регистрационных документов. При сомнениях в качестве или происхождении товара следует обращаться в территориальные органы ведомства или на горячую линию Единого консультационного центра по телефону 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).