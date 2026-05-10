Установлена личность «нулевого пациента» с хантавирусом на лайнере MV Hondius

Установлен предполагаемый «нулевой пациент с хантавирусом на лайнере MV Hondius. Им мог быть 70-летний нидерландский орнитолог Лео Шилперорд. Журналисты нашли имена Лео и его 69-летней жены Мирьям в некрологах, которые публиковала газета из нидерландской деревни Хаулервейк, где жила пара.

Супруги отправились в пятимесячное путешествие по Южной Америке. Побывав в нескольких странах, в конце марта они добрались до Аргентины, где посетили свалку на окраине города Ушуайя. Это место считается своего рода «местом паломничества орнитологов со всего мира. Аргентинские власти подозревают, что именно на этой свалке пара могла вдохнуть частицы из фекалий длиннохвостого рисового хомячка — основного переносчика хантавируса штамма Андес, который является единственным из 38 известных, способным передаваться от человека к человеку.

Через четыре дня после посещения свалки, 1 апреля, нидерландские орнитологи сели на борт MV Hondius в Ушуайе вместе со 112 другими пассажирами, многие из которых также были учеными. Спустя пять дней пути у Лео Шилперорда появились первые симптомы, а еще через пять дней он скончался. Его жена Мирьям сошла с лайнера на острове Святой Елены 24 апреля. Долетев до Йоханнесбурга, она пересела на самолет до Амстердама нидерландской авиакомпании, однако экипаж принял решение снять ее с рейса из-за плохого состояния здоровья. В аэропорту женщина потеряла сознание и скончалась на следующий день, пишет New York Post.

Тем временем круизный лайнер MV Hondius, где в начале месяца была зафиксирована вспышка хантавируса, 10 мая прибыл к берегам испанского острова Тенерифе для проведения эвакуации. Минздрав Испании сообщил об отправке в столичный госпиталь первого самолета с 14 испанскими пассажирами круизного лайнера MV Hondius. Ни у кого из эвакуированных не обнаружено симптомов заболевания.

Всего на судне хантавирус выявлен у восьми человек: трое пассажиров умерли, один находится в критическом состоянии в больнице Йоханнесбурга. Пассажирам предписано оставаться в каютах, однако инкубационный период вируса составляет несколько недель, что затрудняет выявление новых случаев.

Представители Роспотребнадзора 8 мая заявили, что мутация этого заболевания в России является маловероятной. По их информации, ситуация в стране находится под контролем специалистов и остается стабильной.