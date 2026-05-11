Назван нулевой пациент на судне с хантавирусом

Установлена личность предполагаемого "нулевого пациента", занесшего хантавирус на круизный лайнер MV Hondius. Им оказался 70-летний орнитолог из Нидерландов Лео Шилперорд, пишет газета New York Post (NYP).

По ее данным, ученый вместе с 69-летней женой Мирьям отправился в пятимесячное путешествие по Южной Америке. В конце марта пара прибыла в город Ушуайя в Аргентине, где посетила местную свалку, популярную среди орнитологов. По версии аргентинских властей, супруги могли заразиться там, вдохнув частицы фекалий длиннохвостого рисового хомячка — основного переносчика штамма "Андес", который является единственным видом хантавируса, способным передаваться от человека к человеку.

1 апреля супруги вместе со 112 пассажирами, среди которых были ученые, поднялись на борт лайнера. Спустя пять дней у Лео Шилперорда появились первые симптомы, а еще через несколько дней его не стало.

Его жена покинула судно 24 апреля - она сошла на острове Святой Елены, после чего улетела в Йоханнесбург, откуда пыталась добраться до Амстердама. Однако женщине стало плохо в аэропорту - она потеряла сознание. На следующий день ее не стало.