Итальянская государственная служба по работе с зависимостями впервые зафиксировала случай зависимости от ИИ. В венецианском районе Местре молодая местная жительница стала первым пациентом, чье болезненное пристрастие к общению с нейросетью потребовало вмешательства профессиональных медиков. Двадцатилетняя девушка полностью отказалась от социальных контактов и реального окружения, выстроив свою жизнь вокруг диалогов с виртуальным собеседником. Об инциденте сообщает издание Gazzettino со ссылкой на службу SERD.

Иллюзия близости

Согласно медицинскому заключению, пациентка заменила живое человеческое общение разговорами с чат-ботом, который благодаря своим алгоритмам предоставлял ей именно те ответы, которые она подсознательно желала услышать. Постоянное одобрение и отсутствие конфликтов создали у девушки опасную иллюзию абсолютной эмоциональной безопасности и глубокой привязанности.

В конечном итоге цифровая зависимость привела к глубокой социальной изоляции: девушка перестала выходить на контакт с друзьями и близкими, официально признав искусственный интеллект своим единственным настоящим другом. Специалисты отмечают, что нейросеть стала для нее своего рода «идеальным зеркалом», которое не требует усилий для поддержания отношений, но при этом вызывает мощный психологический отклик.

Медицинские прогнозы

Доктор Лаура Суарди, комментируя данную клиническую картину, провела прямую параллель между состоянием пациентки и классической наркотической зависимостью, отметив схожесть механизмов формирования привыкания.

Врачи считают случай в Местре лишь первым в череде подобных диагнозов и прогнозируют резкий рост числа пациентов с аналогичными расстройствами в ближайшие годы.

Опасения медиков подтверждаются данными Евростата за 2025 год, согласно которым генеративный искусственный интеллект используют почти 64% европейцев в возрасте от 16 до 24 лет. Этот показатель почти вдвое превышает средний уровень использования нейросетей среди взрослого населения, что делает молодежь основной группой риска в условиях новой цифровой реальности.