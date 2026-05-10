Гинеколог объяснил, на что указывают выделения из женской интимной зоны

Гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Татьяна Сонина объяснила причины необычного цвета и запаха выделений из интимной зоны у женщин. На эту тему она поговорила с «Лентой.ру».

По словам врача, появление белых или желтоватых выделений с творожистой текстурой чаще всего указывает на кандидоз. Такое состояние нередко сопровождается зудом и покраснением. При этом гинеколог отметила, что кандидоз часто является лишь внешним проявлением более глубоких процессов — ухудшения работы иммунитета, хронического стресса или нарушений углеводного обмена.

«Если появляется специфический запах, напоминающий несвежую рыбу, а сами выделения приобретают сероватый оттенок, речь может идти о бактериальном вагинозе. Это состояние связано не столько с классической инфекцией, сколько с нарушением баланса микрофлоры, когда защитные лактобактерии уступают место условно-патогенным микроорганизмам», — предупредила Сонина.

Доктор добавила, что желтые, зеленоватые или пенистые выделения чаще свидетельствуют о воспалительном процессе, нередко связанном с инфекциями, передающимися половым путем. Если к этим симптомам присоединяются тянущие боли внизу живота, она призвала срочно обратиться к врачу.

Кроме того, Сонина отметила, что кровянистые или коричневые выделения вне привычного цикла могут быть связаны с патологиями эндометрия, эндометриозом или изменениями в шейке матки.

