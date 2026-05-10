Врачи спасли новорожденную девочку

Новорожденная девочка, которую выходили врачи Приморского перинатального центра, отправилась домой, на Камчатку. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

При рождении Екатерина весила всего 460 граммов.

Ребенка выхаживала целая медицинская бригада Приморского перинатального центра в количестве 50 человек: анестезиологи, реаниматологи, хирурги, неонатологи, медсестры.

За время нахождения в центре девочка окрепла, набрала вес и вместе с родителями благополучно отправилась домой.