Четыре вспышки на Солнце: стоит ли ждать магнитные бури в ближайшие дни

Общий прогноз: спокойствие с высокой вероятностью

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН представили прогноз на 10 мая 2026 года. Согласно их расчётам, вероятность магнитной бури оценивается всего в 12%, что делает это событие маловероятным. Слабые геомагнитные колебания возможны с вероятностью 25%. Наиболее реалистичный сценарий — спокойная геомагнитная обстановка, шансы на которую составляют 63%.

Что говорят солнечные индексы

Активность нашей звезды традиционно оценивается с помощью индексов Ap и F10.7. Показатель Ap на уровне 5 указывает на низкую солнечную активность. Индекс F10.7, зафиксированный на отметке 95, свидетельствует о спокойном состоянии солнечного фона. Эти данные говорят о том, что значительных изменений в магнитном поле Земли не предвидится, а значит, риск сильных геомагнитных возмущений остаётся минимальным.

Вспышки на Солнце: есть ли повод для беспокойства

Несмотря на благоприятный общий прогноз, специалисты зарегистрировали с 02:20 до 06:37 четыре вспышки класса С. Сами по себе такие события не способны спровоцировать магнитную бурю. Однако они могут вызвать слабые геомагнитные возмущения. Тем не менее, с учётом текущего состояния солнечной активности и магнитосферы Земли, влияние этих вспышек на геофизические и биологические системы будет незначительным.

Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг солнечной активности и оперативно корректируют прогнозы по мере поступления новых данных.