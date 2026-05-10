ВОЗ: люди могут преувеличивать риски заражения хантавирусом

Люди могут преувеличивать риски заражения хантавирусом из-за повышенного внимания к вспышке заболевания на лайнере MV Hondius, сообщила на брифинге и. о. директора по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Она призвала разъяснить гражданам происходящее. "Люди могут подумать, что риск растет, но это не так", - отметила представитель ВОЗ. Она объяснила, что сейчас организация относит всех находящихся на борту лайнера к "контактам из группы высокого риска", но они представляют опасность в первую очередь друг для друга. Эти люди могли заразиться от уже заболевших, но пока у них не проявились симптомы хантавируса.

О вспышке стало известно 4 мая: лайнер MV Hondius выполнял рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров появились симптомы тяжелого респираторного заболевания. По данным СМИ, вирус мог попасть на лайнер из Аргентины. На борту судна во время экспедиции заразились как минимум восемь человек, трое из них - включая граждан Нидерландов и Германии - не выжили.

24 апреля, спустя две недели после первого летального исхода на борту, лайнер покинули как минимум 12 человек из разных стран мира. Сейчас этих людей пытаются оперативно найти и проверить, чтобы исключить дальнейшее распространение инфекции.