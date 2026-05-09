В Москве заявили об увеличении объемов высокотехнологичной медпомощи

Число получающих специализированную и высокотехнологичную медпомощь в учреждениях Москвы продолжает расти. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

© ТАСС

«Применение современных малоинвазивных методик и сокращение средней длительности пребывания пациента в больнице, современная медицинская техника и непрерывное обучение специалистов — все это позволяет год от года наращивать объемы оказания специализированной и высокотехнологичной медпомощи (ВМП). В столице она оказывается в 32 городских стационарах (включая 7 детских) по 20 профилям и по более 700 видам лечения. В 2025 году в них получили ВМП свыше 129 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в 2025 году в Москве ВМП получили более 200 тыс. человек, из них 15 тыс. детей. Это более чем в шесть раз превышает показатели 2010 года. В частности, по профилю "трансплантация" ВМП получили более 1,5 тыс. человек — на 16% больше, чем в 2024 году.

«В 2025 году в перечень видов ВМП были включены новые методы лечения по профилям "травматология и ортопедия", "сердечно-сосудистая хирургия", "гематология", "педиатрия", в том числе ревизионное эндопротезирование суставов при обширных дефектах костной ткани и с использованием индивидуальных конструкций, изготовленных с применением аддитивных 3D-технологий», — добавили в мэрии.

Всего же в 2025 году с использованием робототехники было выполнено свыше 4 тыс. хирургических операций — вдвое больше, чем в 2024 году. Из них более 97% вмешательств были осуществлены для лечения пациентов с онкозаболеваниями. Кроме того, проведено 835 операций с применением "Гамма-ножа".

Также столичные стационары продолжают обновление парка тяжелой медицинской техники: в 2025 году по контрактам жизненного цикла закупили 278 единиц высокотехнологичного медоборудования, в том числе магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентгеновские диагностические аппараты, ангиографы, УЗИ, видеоэндоскопические системы и многое другое, заверили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.