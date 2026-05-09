Новые случаи заражения хантавирусом зафиксировали за пределами круизного лайнера

Два новых случая заражения хантавирусом зафиксированы на значительном удалении от круизного лайнера MV Hondius, где ранее была зарегистрирована первичная вспышка опасного заболевания.

Агентство Reuters обращает внимание то, что оба предполагаемых очага находятся на расстоянии тысяч километров друг от друга и от первоначального места распространения инфекции. Первым заболевшим оказался британский подданный, проживающий на отдалённом острове Тристан-да-Кунья. Недомогание у него проявилось вскоре после того, как в середине апреля он покинул борт лайнера, стоявшего на рейде у побережья острова.

Второй случай зарегистрирован в юго-восточной части Испании, в провинции Аликанте. Там у 32-летней местной жительницы врачи диагностировали симптоматику, типичную для хантавирусной инфекции. Выяснилось, что заболевшая совершала авиаперелёт, во время которого заняла место всего в двух рядах позади гражданки Нидерландов. Та подхватила вирус непосредственно на борту Hondius и спустя непродолжительное время скончалась в больнице.

Появление сигналов о новых случаях далеко за пределами изначального очага подстегнуло опасения относительно перспектив более масштабного распространения хантавируса. Тем не менее во Всемирной организации здравоохранения продолжают настаивать на сдержанных оценках. Официальные представители ВОЗ неоднократно разъясняли, что потенциально летальная болезнь, переносчиком которой традиционно выступают грызуны, не отличается высокой контагиозностью и от человека к человеку передаётся крайне затруднительно, требуя длительного и тесного взаимодействия.

Сотрудница ВОЗ по вирусным угрозам Анаис Леган, заявила, что основываясь на текущем анализе, ВОЗ подтверждает ранее сделанный вывод о низком уровне угрозы для глобального населения.

Хантавирусы, согласно данным медиков, передаются человеку преимущественно через контакт с грызунами или продуктами их жизнедеятельности. Инфекция может вызывать тяжёлые формы заболеваний, включая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный лёгочный синдром.