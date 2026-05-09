В Италии зафиксировали первый случай лечения зависимости от ИИ

Государственная служба Италии по оказанию помощи лицам с зависимостями зафиксировала первый в стране случай зависимости от искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета Gazzettino.

По ее информации, зависимость выявили у девушки в возрасте около 20 лет. Она постоянно контактировала с ИИ, и в итоге он научился ее понимать. В дальнейшем девушка стала чувствовать себя в безопасности во время общения с нейросетью, как с настоящим другом, и отдалились «от всего и всех».

Как отмечает главврач медицинского учреждения Лаура Суарди, такой случай зависимости не стал для специалистов неожиданностью: они полагали, что с развитием технологий подобная проблема рано или поздно появится. Суарди подчеркнула, что ИИ узнает человека, и затем начинает отвечать ему так, как он того хочет.