Какие штаммы хантавирусов есть в России и почему до сих пор нет вакцины

Вспышка хантавируса Андес (Andes virus) на круизном лайнере в Атлантике перестала быть локальной — завозные случаи зарегистрированы в Швейцарии, Израиле, продолжается наблюдение за гражданкой Германии, контактировавшей с погибшей супружеской парой. В то же время мир обратил внимание, что уже второй год резкий рост заболеваемости лихорадкой, вызываемой хантавирусом Andes, наблюдается в Аргентине. Естественно, возникает вопрос: почему до сих пор от хантавируса нет вакцины? И какова ситуация с распространением этого типа инфекции в нашей стране? На эти вопросы "Российской газете" ответил эксперт в области молекулярно-генетических исследований Андрей Исаев.

Почему до сих пор нет универсальной вакцины от хантавируса?

Как пояснил Андрей Исаев, главная причина кроется в особенностях этой инфекции: хантавирусы — это большая группа, имеющая множество серотипов и характеризующаяся высокой изменчивостью.

«В эту группу входит не только Andes, ставший виновником массового заражения на лайнере, но и другие виды хантавирусов. Встречаются они в природных очагах и в России. Резервуарами являются грызуны, причем разные их виды: в нашей стране это могут быть мыши-полевки, крысы, или рисовые хомячки, распространенные в Южной Америке», — отметил Андрей Исаев.

Поэтому одна из сложностей при создании вакцины — определиться, от каких именно штаммов она должна защищать.

«Создать универсальный препарат, который бы стимулировал перекрестный иммунный ответ, защищающий от всех или большинства штаммов, нереально», — считает Исаев.

Вторая причина отсутствия вакцины — экономическая. В отличие от того же гриппа, которым каждый год болеют миллионы людей (и к тому же высоки риски эпидемии), хантавирусы не вызывают крупных вспышек и большинство из них не передается воздушно-капельным путем.

«Если у вас 5-7 случаев заболевания, и подобного рода вспышки — ситуация крайне редкая, потому что между людьми вирус не передается, то разрабатывать и производить вакцину экономически неэффективно и бессмысленно», — поясняет Андрей Исаев.

Раньше об этих же сложностях упомянул и научный руководитель Центра Гамалеи академик Александр Гинцбург: он сказал, что создание вакцины как таковой — на сегодняшний день задача вполне решаемая, это можно сделать за 1,5 года. Но важно определиться: от каких именно штаммов хантавируса должен защищать будущий препарат и насколько велика в нем потребность.

Какие варианты хантавирусов встречаются в России?

В нашей стране эндемичны следующие серотипы:

Пуумала (Puumala virus, PUUV)

Встречается в Центральной России, Поволжье, Башкортостане.

Переносчик — рыжая полевка (Myodes glareolus).

Это самый частый тип хантавируса в России, он не относится к самым опасным — его летальность низкая (менее 1%).

Сеул (Seoul virus, SEOV)

Распространен в Корее, Японии, Китае, в России — на Дальнем Востоке. Единичные случаи фиксировались в Европе (Франция).

Переносчики — серая и черная крыса (Rattus norvegicus).

Представляет постоянную угрозу в мегаполисах.

Хантаан (Hantaan virus, HTNV) и Амур (Amur virus, AMRV)

Также распространены в Азиатском регионе и на Дальнем Востоке России.

Переносчики — восточноазиатские мыши (Apodemus peninsulae, Apodemus agrarius).

Вызывают тяжелые формы геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Сочи (генотип Добрава-Белград, Dobrava-Belgrade virus, DOBV)

Встречается на Балканах, а также на юге России, в Краснодарском крае (Черноморское побережье).

Переносчик — черноморская полевая мышь (Apodemus ponticus).

Это самый редкий, но самый опасный тип — высокая патогенность, тяжелое течение болезни.

Ситуация с хантавирусами в России

В нашей стране случаи заражения хантавирусами регистрируют ежегодно. Заболевание, вызываемое распространенными в России штаммами протекает в форме геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Летальность намного ниже, чем у опасного Andes, но смертельные случаи все же бывают.

В 2021 году при подготовке к Олимпийским играм в Токио во время тренировочных сборов в Анапе хантавирусом заразилась двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Близнюк. Врач команды оказал экстренную помощь, затем девушку спешно доставили в реанимацию Боткинской больницы, а затем — на долечивание в немецкую клинику. К счастью, все обошлось, спортсменка выздоровела.

Еще один громкий случай с трагическим исходом произошел с чемпионкой России по пулевой стрельбе Натальей Романовой. Хантавирусом она также заразилась во время сборов, когда команда стрелков жила в недорогом мотеле в Воронежской области. По свидетельству спортсменов, в домиках обитали мыши. Лихорадка с почечным синдромом развивалась стремительно, некоторое время спортсменка находилась в коме на ИВЛ. Спасти ее врачам не удалось.

Понятно, что это громкие случаи с известными людьми, которые попали в СМИ. Но на самом деле, по многолетним наблюдениям, за год в России регистрируется около 7 тысяч случаев ГЛПС, так что инфекция не такая и редкая.

Опыт создания вакцины в Южной Корее

Как рассказал "РГ" Андрей Исаев, опыт создания вакцины от хантавируса существует.

«В Корее, где произошла крупная вспышка геморрагической лихорадки в армии, была разработана вакцина из инактивированных (убитых) вирусов — "Hantavax". Она защищает от хантавируса Хантаан, распространенного в Восточной Азии», — уточнил Исаев.

В Китае, как сообщалось в печати, проводятся исследования четырех различных вакцин. В Европе в Институте медицинской вирусологии в Германии создана вакцина на основе химерных частиц вируса Пуумала.

Значит, если эпидемиологическая ситуация изменится, научная база и технологические возможности для создания вакцины есть.