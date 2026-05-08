Собянин сообщил о выживаемости онкопациентов в Москве

Определяя на заседании президиума правительства Москвы ключевые задачи столичного здравоохранения на 2026 год и дальнейшую перспективу, московские власти поставили на одно из первых мест повышение качества лечения пациентов с онкозаболеваниями. Эта работа в столице ведется не первый год. Еще в 2019 году, или на три года раньше, чем вся страна, Москва внедрила столичный стандарт онкологической помощи. Есть и первые результаты, как сообщил в своем канале мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости

В частности, благодаря новому подходу выявление злокачественных опухолей на ранних стадиях выросло с 62,3% в 2019-м до 67,8% — в 2025-м, а число пациентов, которые состоят на учете более пяти лет с момента постановки диагноза, — с 55,6% до 74,3%. Это значит, что почти каждый пятый онкопациент живет больше пяти лет! А показатель летальности онкологических больных в первый год установления диагноза, напротив, снизился и довольно существенно — с 17% в 2019-м до 11,4% — в 2025-м.

Как отметил Сергей Собянин, свою роль в этом сыграло создание в городе пяти якорных многопрофильных онкологических центров на базе крупнейших городских стационаров. За каждым из них закреплены жители одного или двух административных округов. И когда кому-то из них врачи ставят диагноз "онкология", им больше не нужно метаться по всему городу в поисках, где какое пройти обследование, к какому врачу лучше пойти лечиться. В каждом из этих центров — Московском научном консультативном центре имени А.С. Логинова, Московской городской онкологической больнице № 62, Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени С.П. Боткина, Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка" и онкоцентре № 1 городской клинической больницы имени С.С. Юдина есть все необходимое и для диагностики, и для борьбы с опасным недугом.

Разработаны и алгоритмы оказания онкологической помощи — клиентские пути, которые обеспечивают бесшовную систему маршрутизации пациента из поликлиник в Центр амбулаторной помощи и охватывают все этапы — от подозрения на злокачественное новообразование до пожизненного наблюдения.

Казалось бы, все сделано. Тем не менее мэр мэр Москвы Сергей Собянин ставит задачу продолжать работу над внедрением столичного стандарта онкопомощи. Что же это значит? Отвечая на этот вопрос корреспондента "РГ", главный онколог Москвы директор Московского научного консультативного центра имени Логинова Игорь Хатьков рассказал:

«Медицина относится к отраслям, у которых нет предела совершенству. Это касается как материально-технической базы клиник и их оснащения, так и хирургических способов лечения и лекарственной терапии. Над тем, как поднять все это на самый высокий уровень, в Москве постоянно работает и департамент здравоохранения столицы, и городской онкоконсилиум».

Хатьков напомнил, что недавно в центре "Коммунарка" заработал новый лучевой корпус, в городе созданы шесть эндоскопических центров, где в комфортных условиях, под седацией каждый москвич по ОМС может пройти обследование ЖКТ, что очень важно для выявления опухолей на ранних стадиях. На базе центра имени Логинова создан городской медико-генетический центр, который эффективно работает над подбором пациентам лекарственной терапии с учетом их особенностей. А онкобольница №62 в этом году получит в свое распоряжение целый современнейший комплекс, уже построенный в Сколково.

«В нем предусмотрено все не только для качественного лечения, но и для комфорта больных, — отметил Игорь Хатьков. — Вплоть до отдельных входов для пациентов, которые уже лечатся и тех, кто только услышал свой диагноз».

Сейчас в новой клинике, которая еще закрыта для пациентов, но открыта как артпространство, работает выставка "Вместе" — еще один способ объединить искусство и медицину в борьбе за жизнь и здоровье человека. Впрочем, сам такой подход для Москвы уже не новость. В том же центре имени Логинова, в атриуме недавно построенного корпуса регулярно проводятся концерты как классической, так и джазовой музыки.

«А однажды там поместился весь симфонический оркестр Владимира Спивакова — не ансамбль "Виртуозы Москвы", а все 90 человек», — с удовольствием вспомнил Игорь Хатьков.

Он уверен: такие условия и возможности у врачей самого тяжелого направления появились только потому, что мэр города Сергей Семенович Собянин, его заместитель по социальным вопросам Анастасия Владимировна Ракова занимаются не просто развитием здравоохранения, а глубоко вникают в особенности каждого направления медицины, делая все для того, чтобы помощь москвичам была действительно своевременной, качественной и доступной.

В 2025 году средняя продолжительность жизни у москвичей впервые перешагнула планку 80 лет, как и ставило задачу правительство Москвы. Сейчас Сергей Собянин говорит:

«Продолжим делать все возможное, чтобы добиваться и дальше роста средней продолжительности жизни».

И это звучит уже не просто пожеланием, а как новая цель.