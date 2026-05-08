Что известно о новых экспресс-тестах микробиоты кишечника

В России начали тестировать в клинической практике систему анализа кишечной микробиоты. Эта система позволит узнавать результаты теста в день обращения. Кроме того, процедура стоит дешевле, чем секвенирование, которое сейчас применяется для исследования микробиоты, передает издание «Известия». Что известно о тесте, для чего нужно изучать микробиоту и кому могут назначить такую процедуру — в материале «Вечерней Москвы».

Что известно о новом анализе

Микробиота человека влияет на все системы организма, его продолжительность и качество жизни. Для ее исследования сейчас применяют секвенирование — технологию, которая позволяет определить точную последовательность нуклеотидов в ДНК или РНК. Однако эта процедура назначается пациентам редко из-за ее высокой стоимости и необходимости привлекать узких специалистов. Поэтому создание системы анализа микробиоты, основанной на мультиплексной полимеразной цепной реакции, может стать заменой секвенированию и сделать анализ доступным.

Тест позволяет оценить состав микробиоты и определить содержание важнейших таксонов, условно-патогенной флоры и грибов рода Candida. Набор реагентов для исследования позволит получать результаты анализа в день обращения, а кроме того, обладает сравнительно низкой себестоимостью. Определение состава микробиоты позволяет врачам назначать пациентам те препараты, которые для них будут максимально эффективными.

Исследование могут назначить пациентам, у которых есть следующие заболевания:

кишечника;

печени;

нервной системы;

иммунной системы;

органов дыхания;

кровообращения и другие.

По мнению ученых, восстановление баланса микробиоты может снижать уровень системного воспаления, поддерживать целостность кишечного барьера и влиять на нервную регуляцию организма.

Для чего нужны исследование и экспресс-тесты

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что исследование микробиоты представляет собой исследование микробов, живущих в кишечнике человека.

«Когда люди говорят об исследовании микробиоты, они полагают, что предметом изучения станут хорошие микробы. Но в кишечнике живет несколько тысяч видов бактерий, и ни один экспресс-тест на сегодняшний день не сможет их все определить», — уточнил эксперт.

Чтобы точно проверить состав микробиоты, применяют секвенирование — достаточно технологичное исследование, но быстрым оно быть не может. Экспресс-тесты нужны для того, чтобы решать срочные ситуации.

«Экспресс-тесты для определения микрофлоры кишечника — это экспресс-тесты на кишечные инфекции. Когда у человека повышенная температура тела, диарея, рвота, его привозят в больницу — и вот тогда нужен этот тест. Но он изучает не полезные бактерии, о которых мы все думаем, а определенные вредные бактерии, которые по сути своей тоже являются частью микробиоты: 124 вида кишечной палочки, сальмонелла и многие другие. Экспресс-тесты разрабатываются именно для этих бактерий», — рассказал гастроэнтеролог.

Экспресс-тест позволяет врачам понять, какой именно препарат нужно дать человеку для успешного лечения. Но это быстрое исследование на данном этапе развития науки не поможет изучить микробиоту с целью понимания, какие бактерии нужны испытуемому для укрепления здоровья.

«Сейчас исследование проводится так: берется материал из кишечника, обычно это кал, и помещаем в специальное устройство. Оно выделяет сами бактерии, от них отделяет их генетический материал. Затем ДНК мультиплицируют и делают его больше, после чего расшифровывают и определяют, к какому виду относится та или иная бактерия. И каждую отдельную бактерию определяют по ее генетическому материалу», — пояснил Вялов.

