Гинцбург рассказал о лечении хантавируса

Хантавирус можно быстро вылечить, но на восстановление иммунитета после болезни может уйти до полугода. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Лечение относительно недолгое, но тем не менее до 6 месяцев может иммунодефицитное состояние человека преследовать после перенесенной инфекции. Человек становится очень уязвимым не только к возбудителям бактериальных, в первую очередь, но и вирусных инфекций, с которыми раньше он справлялся легко», — сказал он.

Организм человека становится очень восприимчивым, в частности, к пневмококкам и стафилококкам, отметил Гинцбург.

О круизе

1 апреля лайнер MV Hondius вышел из города Ушуайя в Аргентине и взял курс на Канарские острова. На судне хантавирус выявлен у восьми человек, трое умерли. На борту находятся около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один гражданин России входит в состав экипажа. Судно уже сделало остановки у нескольких островов в Атлантическом океане, в том числе на архипелаге Тристан-да-Кунья.

Согласно заявлению эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Анаис Леган, в мире в настоящий момент нет ни одобренных вакцин, ни схем лечения от хантавируса Андес, вспышка которого произошла на борту судна. По словам эксперта ВОЗ, главной мерой противодействия хантавирусам на текущий момент остается своевременная медицинская помощь. В организации также отметили, что вспышка хантавируса Андес на круизном лайнере не знаменует собой начало новой пандемии.

Хантавирусы — семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях поражению подвергаются легкие заразившихся, у них развиваются сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.