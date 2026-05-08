Медики спасли девочку после 15-минутной остановки сердца

Краснодарские врачи спасли 13-летнюю девочку, выпавшую из окна 12-го этажа. Об этом сообщает минздрав региона.

© Московский Комсомолец

При падении девочка получила множественные переломы, ушиб мозга и другие травмы. У пострадавшей остановилось сердце. На место тут же выехала бригада скорой помощи.

«Четверть часа, 15 минут, 900 секунд – столько времени сердце девочки не билось самостоятельно. Не теряя надежды и веры, сотрудники бригады боролись за жизнь ребенка», — говорится в сообщении ведомства.

Медикам удалось реанимировать пациентку. После этого её доставили в местную детскую больницу, где оказали всю необходимую помощь.

Девочке провели сложную операцию. Сейчас травматологи помогают школьнице восстанавливаться.