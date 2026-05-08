Роспотребнадзор рассказал об очагах хантавирусов в РФ и соседних странах

Очаги хантавирусов есть на территории России и сопредельных государств. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

© РИА Новости

Как пояснили в ведомстве, в 2025 году эпидемические проявления хантавирусных инфекций отмечены в 43 странах.

«На территории РФ и сопредельных государств также есть природные очаги этой инфекции, а циркулирующие в них серотипы вызывают инфекцию у человека при контакте с грызунами исключительно в виде ГЛПС (геморрагической лихорадки с почечным синдромом), которая от человека к человеку не передается», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Еще одной формой инфекции является хантавирусный кардиопульмональный синдром (ХПС), но он вызывается хантавирусом Андес и ограничен только американским континентом, а для россиян не опасен.

Ведомство подчеркнуло, что хантавирусные инфекции — это давно хорошо изученная группа природно-очаговых инфекций, и вероятность того, что вирус начнет мутировать и передаваться от человека к человеку, крайне низкая.