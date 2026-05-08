Доктор Мясников призвал женщин уходить от конкретного типа врачей

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников призвал россиянок уходить от одного типа специалистов. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

© Lenta.ru

По словам Мясникова, женщинам необходимо уходить от гинекологов, которые советуют прижечь эрозию шейки матки.

«Когда вам в следующий раз врач скажет, что у вас, у вашей дочери или у вашей сестры эрозия шейки матки и вам необходимо лазерное прижигание, вы скажите: "А я слышала в передаче доктора Мясникова, что это вариант нормы, это не болезнь". Только в крайних случаях, если она вызывает какие-то симптомы, можно об этом подумать», — сказал доктор.

Если же гинеколог продолжит настаивать на процедуре, Мясников посоветовал встать и уйти от него.

«Слишком много проблем в жизни есть, зачем еще одна болезнь, за которую вы держитесь?» — добавил он.

Ранее Мясников признался, что нарушает одно медицинское правило. По словам доктора, при кровотечении из носа он всегда запрокидывает голову назад, хотя, согласно медицинским рекомендациям, необходимо наклонять ее вперед.