Доктора выходили двойняшек, каждую весом меньше килограмма

Врачи перинатального центра в городе Видное помогли выжить и набрать вес двум новорожденным девочкам. Их мать поступила в учреждение на 26-й неделе беременности, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Центр привезли женщину на 26-й неделе беременности с признаками начала родов. Пришлось делать кесарево сечение, а результата чего на свет появились две девочки весом 830 и 850 граммов с ростом по 30 сантиметров.

«Малышек из дихориальной диамниотической двойни два месяца выхаживали коллеги из отделения реанимации новорожденных. Проводили искусственную вентиляцию легких и внутривенное питание. Девочки довольно долго нуждались в такой поддержке из-за того, что родились намного раньше срока. После этого еще две недели мама и малышки провели у нас, в отделении патологии новорожденных», — рассказала врач-неонатолог Татьяна Куница.

После реабилитации вес девочек увеличился в три раза. Мама назвала их Алисой и Вероникой. Она поблагодарила врачей за помощь и уход за девочками на протяжении многих недель. Сейчас мама с двойняшками уже выписана и находится дома. При этом медики перинатального центра продолжают наблюдать за новорожденными по системе катамнеза — долгосрочного медицинского наблюдения за здоровьем пациентов после выписки.

