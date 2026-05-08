Специалист объяснил востребованность психологов и психиатров

В психологической помощи нуждается 40% жителей России, заявил НСН Александр Саверский.

После пандемии COVID-19 россияне перестали доверять государству и медицине, а в обществе повысилась тревожность, поэтому сегодня почти каждый второй нуждается в психологе или психиатре, рассказал глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский в беседе с НСН.

Предприниматели в сфере психического здоровья стали одним из самых быстрорастущих сегментов малого бизнеса в 2026 году. Об этом сообщил Forbes с ссылкой на результаты анализа «Точка Банка». Северский объяснил эти цифры высокой тревожностью в обществе.

«Такой рост — это последствия COVID-19. Причем это не столько из-за самой болезни, сколько из-за тех мер, которые были приняты тогда. Резко ограничивалась общественная жизнь, что вызвало сильное недоверие у населения к медицине, государству, создало напряженность в обществе. Поэтому люди нередко обращаются за психологической или даже психической помощью. Были данные, что 40% населения России нуждается в такой помощи, а у нас до сих пор не в каждой поликлинике есть психолог. Отсюда и рост частной практики в платном секторе. К тому же, психология — нелицензируемый вид, в отличие от психиатрии. Это не вид медицинских услуг. То есть это частные услуги для частных лиц. Возможно, здесь требуется какой-то дополнительный допуск», — отметил он.

