Врач назвал самые необычные предметы извлеченные из мужской уретры

Врач уролог-андролог Андрей Смерницкий рассказал, что медикам нередко приходится извлекать инородные тела из мужской уретры. Необычными случаями из практики он поделился с Life.ru.

© Lenta.ru

По словам специалиста, некоторые пациенты намеренно помещают в мочеиспускательный канал различные предметы. Чаще всего там оказываются продолговатые предметы, например, термометры и спицы. Среди редких находок — карандаши для рисования, восковые мелки, крупные швейные иглы, вязальные крючки и деревянные палочки для маникюра.

«В общем, у кого на что хватит фантазии», — резюмировал уролог.

Ранее сообщалось, что кусок пластилина размером с киви нашли в мочевом пузыре московского школьника.