Стало известно, сколько человек прошли скрининг на рак легкого в Подмосковье

В марте 2026 году в Подмосковье был запущен проект по ранней диагностике рака легких. Он реализуется на базе четырех больниц, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В пилотный проект попали больницы Клина, Красногорска, Истры и Солнечногорска. В его рамках мужчины и женщины, которые курят больше десяти лет и достигли возраста 45 лет проходят вместо флюорографии компьютерную томографию легких.

«За время работы проекта скрининг рака легких, включающий КТ-исследование, прошел 181 человек, из них у 14 были выявлены отклонения», — отмечает зампред правительства Подмосковья и министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Целью проекта является ранняя диагностика рака легких, который может долгое время развиваться из-за длительного курения без симптомов. Пациенты с отклонениями проходят более углубленную диагностику и находятся под наблюдением врачей.

Направление на исследование выдается в кабинете медицинской профилактики, в центре здоровья или при записи на диспансеризацию. Оформление доступно через региональный портал госуслуг «Здоровье», чат-бот в мессенджере «MAX», приложение «Добродел Здоровье», по телефону 122, а также при обращении в кабинет неотложной помощи в поликлинике.