В США классифицировали вспышку хантавируса

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) присвоили вспышке хантавируса статус чрезвычайной ситуации «уровня 3» — низшего в трёхуровневой шкале ведомства, сообщает телеканал ABC News. Это означает, что риск для населения остаётся низким, однако органы общественного здравоохранения продолжают активно мониторить ситуацию.

CDC задействовали центры оперативного реагирования и сформировали специальную группу для поддержки ответных мер. Как отмечает телеканал, такой уровень активации является типичным для данной стадии.

Ранее сообщалось, что на круизном лайнере MV Hondius зафиксировали рост заболеваний хантавирусом, число заразившихся возросло до девяти человек.