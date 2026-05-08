В Израиле зарегистрирован первый случай заражения хантавирусом

Израильская газета Maariv сообщила о регистрации на территории страны первого пациента с подтвержденным диагнозом «хантавирус». Согласно информации издания, инфицирование произошло во время недавней поездки гражданина в страны Восточной Европы. При этом проведенное генотипирование показало, что выявленный у него штамм генетически отличается от тех патогенов, которые стали причиной вспышки на круизном лайнере MV Hondius.

Министерство здравоохранения Израиля информирует, что текущее состояние госпитализированного оценивается как стабильное, в изоляции он не нуждается, однако остается под врачебным наблюдением в медицинском центре. Издание уточняет, что это не первый подобный случай в истории страны: более десяти лет назад уже фиксировались эпизоды завоза хантавируса гражданами, вернувшимися из Южной Америки.

Напомним, что тремя неделями ранее из аргентинского порта Ушуайя в направлении Канарских островов вышел лайнер MV Hondius. Вспышка на его борту стремительно приобрела угрожающий характер: лабораторно подтверждено заражение хантавирусом у восьми человек, три случая завершились летальным исходом.

В настоящее время на судне, среди примерно 150 пассажиров (преимущественно граждан США, Великобритании, Испании и Нидерландов), находится один гражданин России, входящий в состав экипажа.

Хантавирусная инфекция, переносимая преимущественно мелкими млекопитающими, смертельно опасна для человека ввиду способности вызывать тяжелый респираторный дистресс-синдром, острую сердечную недостаточность и геморрагическую лихорадку.

