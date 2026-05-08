Как распознать в человеке сексомана

Сексомния — редкое расстройство, заставляющее человека неосознанно инициировать секс или действия сексуального характера во сне, рассказала психолог-сексолог центра семейного образования Secrets Алина Михайлова. Тревожные сигналы, которые указывают на него, специалистка перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

«Человек с сексомнией не осознает своих действий и, как правило, не помнит произошедшего после пробуждения. Снаружи он может выглядеть бодрствующим: он двигается, сидит, прикасается, иногда говорит, но при этом не способен дать согласие на близость — ни себе, ни партнеру. По сути, это состояние ближе к лунатизму, чем к бодрствованию», — заявила Михайлова.

По словам специалистки, проявления сексомнии варьируются от относительно мягких до опасных. К тревожным сигналам расстройства она отнесла непроизвольную мастурбацию во сне; ласки партнера без его согласия; поцелуи, навязчивые прикосновения; имитацию полового акта. В более тяжелых случаях человек может бессознательно инициировать реальный половой контакт, иногда с элементами грубости.

Психолог добавила, что у человека с этой проблемой типичная жалоба на приеме звучит так: «Я проснулся — и не понимаю, почему партнер напуган, зол или отстранен. Я чувствую вину, но не помню, что сделал».

Ранее австралийка по имени Рейчел призналась, что из-за сексомнии ее муж Ник стал заниматься с ней любовью во сне. По словам Рейчел, такое случается как минимум раз в месяц последние несколько лет. Когда это произошло впервые, она была очень удивлена.