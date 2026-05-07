Кризис в сфере здравоохранения на Украине спровоцировал рост числа опасных так называемых супербактерий, устойчивых к антибиотикам. Об этом в среду сообщила газета The i Paper.

"Сочетание переполненных больничных палат, слабого контроля за инфекциями и микродозирования антибиотиков для продления срока их хранения приводит к распространению устойчивых бактерий", - говорится в материале газеты.

Отмечается, что такая ситуация вызвана нехваткой персонала и финансирования.

"Мои коллеги, обычные врачи, говорят, что им сократили зарплату и у них нет обычных антибиотиков, даже в Киеве. Это большая проблема, когда речь идет об устойчивости к противомикробным препаратам", - рассказала The i Paper Елена Мошинец, микробиолог из Института молекулярной биологии и генетики в Киеве.

В таких случаях, чтобы хоть как-то остановить распространение инфекции в организме, врачи часто просто ампутируют зараженные конечности. Если этого не сделать, пациент начнет вырабатывать бактерии через два-три года.

"По сути, вы становитесь биологическим оружием", - заключил заведующий хирургическим отделением на Украине Данило Туркевич.

Ситуация с устойчивыми к лечению бактериями касается не только Украины, но и угрожает Европе. Поскольку часто украинцев отправляют туда на лечение. Содиректор Центра исследований конфликтов и здравоохранения в Королевском колледже Лондона Ричард Салливан выразил опасение о том, что европейские программы, как правило, сосредоточены на инфекционных заболеваниях, представляющих высокую угрозу, таких как лихорадка денге и бешенство, но оставляют без внимания проблему устойчивости к противомикробным препаратам.