В России провели первую лапароскопическую операцию при раке желудка

В министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщили, что врачи онкологического диспансера № 2 в Сочи впервые выполнили лапароскопическую гастрэктомию с лимфаденэктомией пациентке с раком желудка и смогли спасти ей жизнь.

Женщина поступила в апреле в отделение абдоминальной онкологии с жалобами на боли в животе. После обследования медики приняли решение о проведении операции.

Хирургическое вмешательство длилось около 4,5 часов и прошло успешно. Уже на шестые сутки пациентку выписали домой, сейчас ей назначено дальнейшее лечение по медицинским стандартам.

В ведомстве отметили, что подобные операции требуют высокой квалификации врачей и демонстрируют возможности современных методов лечения онкологических заболеваний.

Ранее правительство России распределило 10 миллиардов рублей между 84 регионами. Финансирование предназначено для мероприятий по информатизации систем здравоохранения в 2026 году.