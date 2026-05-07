Роспотребнадзор исследует крупный рогатый скот на птичий грипп

Из-за быстрого распространения птичьего гриппа А(H5N1) среди крупного скота в США Роспотребнадзор исследует коров российских животноводческих хозяйств, сообщили в ведомстве.

"Проводится плотный мониторинг циркуляции вирусов гриппа птиц в российских животноводческих хозяйствах, содержащих коров, а также среди лиц, контактирующих с этими животными", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что уже взято около 64 тысяч проб биоматериала от крупного рогатого скота. Также проводятся осмотры работников фермерских хозяйств. По результатам исследований вирус гриппа птиц не обнаружен.

В Роспотребнадзоре также обратили внимание, что случаи заражения людей в мире птичьим гриппом остаются единичными и преимущественно связаны с употреблением в пищу зараженного мяса или прямым контактом с инфицированными животными, загрязненной окружающей средой. При этом пока не зарегистрировано его устойчивой передачи от человека к человеку.

Для того чтобы такое заражение произошло, вирусу потребуются серьезные адаптивные мутации, считает терапевт Поликлиника.ру Александр Новиков.

"Именно поэтому в ближайшей перспективе вспышка птичьего гриппа среди населения невысокая", - пояснил он "РГ".

Однако, говорит врач, научное сообщество следит за эволюцией вируса, и в долгосрочной перспективе A(H5N1) можно считать потенциальным пандемическим кандидатом.

Пока же, по его словам, в зоне риска остаются фермеры птицеводческих хозяйств. А согласно новым исследованиям, и те люди, которые работают на молочных фермах, отмечают в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что вирус высокопатогенного гриппа птиц A(H5N1) был обнаружен на молочных фермах Калифорнии в воздухе доильных залов и сточных водах. Вирусная РНК также найдена в выдыхаемом коровами воздухе, что указывает на потенциальный риск воздушно-капельной передачи в условиях ферм.

Между тем в России наиболее чувствительными к возникновению и распространению птичьего гриппа считаются регионы, которые лежат на пути миграции потоков диких птиц, пояснила "РГ" управляющий партнер аналитического агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева. Это Калининградская область, в Центральном федеральном округе - Московская и Ярославская области, в Сибири - Тюменская область и Республика Хакасия, на Дальнем Востоке - Приморский и Алтайский края.